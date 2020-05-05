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«Беларусь помнит. Помнит каждого»

05.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В преддверии 75-летия Великой Победы заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Мария Умецкая, военный комиссар Борисовского и Крупского районов Минской области полковник Валерий Потапченко и председатель Борисовской РО РОО «Белая Русь» Владимир Васильев поздравили тех жителей Борисовщины, которые отстояли в огненные годы мирную жизнь. Делегация посетила ветеранов Великой Отечественной войны на дому, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры.

– Акция действительно масштабная. В ней участвуют БРСМ и профсоюзы, Белорусский союз женщин и совет ветеранов, трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений. Этот праздник по-настоящему объединил борисовчан, – подчеркнул Владимир Васильев. – В Борисове сегодня проживает 123 ветерана и приравненных к ним лица, и каждый из них достоин особого внимания и теплых слов. Мы не забываем о них и благодарим каждого за мирное небо.

В числе награжденных – Степан Миронович Костюкович и Адась Исаакович Бодиловский. Гостей встречали с большой радостью. Благодарили и вспоминали о войне. А как иначе? То страшное лихолетье не вычеркнуть из памяти.

Им вручили цветы и подарки. Главной же наградой стала юбилейная медаль «75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў». Ее в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь торжественно вручил полковник Валерий Потапченко.

Когда медали засияли на груди героев, они вновь расправили плечи, а в глазах стал все ярче разгораться огонек воспоминаний…

Татьяна САКОВИЧ

 
 
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Борисовщина присоединилась к республиканской акции с таким названием.
 
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