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75-летие Победы мы встретим с обновленным мемориалом

05.05.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Косметическое обновление выполнялось на городском мемориале каждый год, но в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы Буда-Кошелевский коммунальник не только подкрасил обелиски – на каждом появилась табличка с именем погибшего бойца. Три обелиска пришлось полностью заменить, поскольку со временем они разрушились.

Здесь, в братской могиле, покоятся останки 310 воинов, погибших в 1943 году во время освобождения Буда-Кошелевского района от немецких войск. В 1951 году сюда из Морозович были перевезены останки генерал-майора Николая Прищепы. В 1960 году на братской могиле установили памятник-скульптуру воина и надмогильную плиту с известными именами погибших. В 1990 году памятник был расширен – на нем установили гранитные стелы, на которых изображен символ советской армии – красная пятиконечная звезда.

75-летие Победы мы встретим с обновленным мемориалом
75-летие Победы мы встретим с обновленным мемориалом
75-летие Победы мы встретим с обновленным мемориалом
75-летие Победы мы встретим с обновленным мемориалом
75-летие Победы мы встретим с обновленным мемориалом
75-летие Победы мы встретим с обновленным мемориалом

 
 
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Косметическое обновление выполнялось на городском мемориале каждый год, но в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы Буда-Кошелевский коммунальник...
 
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