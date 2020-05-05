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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Петришенко предложил включить в школьную программу посещение Хатыни Вице-премьер и другие участники Дня памяти возложили цветы в мемориальном комплексе и почтили память погибших минутой молчания. Хатынь - символ трагедии...

Вице-премьер и другие участники Дня памяти возложили цветы в мемориальном комплексе и почтили память погибших минутой молчания. Хатынь - символ трагедии белорусского народа. В прошлом году здесь побывало более 250 тысяч человек, в основном - гости страны.