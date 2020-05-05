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Игорь Петришенко предложил включить в школьную программу посещение Хатыни
05.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВице-премьер и другие участники Дня памяти возложили цветы в мемориальном комплексе и почтили память погибших минутой молчания. Хатынь - символ трагедии белорусского народа. В прошлом году здесь побывало более 250 тысяч человек, в основном - гости страны.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Находим новые факты, родственников, постоянно приезжают люди из-за границы. Искренне благодарят нашу страну, наших людей за то, что память их отцов и дедов, погибших на нашей земле, так почитается, ценится и уважается".
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Вице-премьер и другие участники Дня памяти возложили цветы в мемориальном комплексе и почтили память погибших минутой молчания. Хатынь - символ трагедии...
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