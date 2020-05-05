|
Активисты БРСМ отдают дань почета героям Победы
05.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМолодежь столицы также отдает дань почета героям Победы. Молодежная эстафета памяти в течение недели охватит все районы Минска. Сегодня активисты БРСМ возложили цветы к мемориальной доске Олега Кошевого на одноименной улице, а также к памятнику конспиративным квартирам Минского антифашистского подполья по улице Оранжерейной. Во время таких мероприятий молодое поколение еще более глубоко осмысливает важные страницы истории и цену Великой Победы.
Белорусский республиканский союз молодежи к 75-летию Победы запустил в Telegram серию тематических стикеров. Также активисты украсили свои официальные аккаунты во всех социальных сетях праздничными бутоньерками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежь столицы также отдает дань почета героям Победы. Молодежная эстафета памяти в течение недели охватит все районы Минска. Сегодня активисты БРСМ возложили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)