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Активисты БРСМ отдают дань почета героям Победы

05.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Молодежь столицы также отдает дань почета героям Победы. Молодежная эстафета памяти в течение недели охватит все районы Минска. Сегодня активисты БРСМ возложили цветы к мемориальной доске Олега Кошевого на одноименной улице, а также к памятнику конспиративным квартирам Минского антифашистского подполья по улице Оранжерейной. Во время таких мероприятий молодое поколение еще более глубоко осмысливает важные страницы истории и цену Великой Победы.

Белорусский республиканский союз молодежи к 75-летию Победы запустил в Telegram серию тематических стикеров. Также активисты украсили свои официальные аккаунты во всех социальных сетях праздничными бутоньерками.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодежь столицы также отдает дань почета героям Победы. Молодежная эстафета памяти в течение недели охватит все районы Минска. Сегодня активисты БРСМ возложили...
 
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