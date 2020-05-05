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Прогноз погоды на 16 мая
05.05.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогода Беларуси будет определяться влиянием атмосферных фронтов. Внимание! 6 мая местами по республике ожидаются сильные дожди, днем в отдельных районах - грозы.
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Погода Беларуси будет определяться влиянием атмосферных фронтов. Внимание! 6 мая местами по республике ожидаются сильные дожди, днем в отдельных районах - грозы.
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