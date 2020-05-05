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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В деревне Вишенка Червенского района живет чемпион по изготовлению пирожков Частные хозяйства области удивляют своими талантами. Так, например, в Червенском районе в небольшой деревне Вишенка живет чемпион по изготовлению... пирожков. ...

Частные хозяйства области удивляют своими талантами. Так, например, в Червенском районе в небольшой деревне Вишенка живет чемпион по изготовлению... пирожков. Татьяна Ленская - кулинар с многолетним стажем - начала свой щедрый бизнес на селе именно с этого блюда с разными начинками.А сейчас кормит жителей Червеня свежими домашними обедами.отправилась за секретным рецептом пирожков с земляникой.В этой небольшой деревне Вишенка в Червенском районе живет хозяйка, которая имеет неординарный талант. За один час она может накрыть стол из пятнадцати блюд. Сейчас познакомимся с хозяйкой - Татьяной Ленской.Минчанка, за плечами которой не одно учебное заведение, вместе с мужем на пенсии решила переехать в деревню. Но отдохнуть от забот не получилось. Выход указа о самозанятости помог Татьяне найти свою нишу - кулинарию.А начался кулинарный бизнес именно с пирожков. Они и теперь - бестселлер. Также в новом меню появились салаты, горячие блюда, гарниры, супы. Дважды в неделю в Червене Татьяну ждут постоянные клиенты.Земляничный конфитюр для пирожков хозяйка также делает сама, собирает каждое лето. А еще в морозилке всегда вдоволь других заготовок: мяса, рыбы, грибов и ягод.Вот так переезд в деревню для семьи Ленских стал своеобразной вишенкой на торте, а увлечение кулинарией превратилось в любимое дело, от которого всем только польза.