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Амнистия к 75-летию Великой Победы коснется почти 12 000 человек

05.05.2020 17:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Две тысячи смогут выйти из мест лишения свободы. Почти шести с половиной тысячам заключенных смогут сократить срок наказания на один год. Такие данные прозвучали в парламенте. Напомним, закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях.

Геннадий Давыдько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это высший акт гуманизма, и если он проанализирует философию этого праздника, то это может повлиять на его жизнь, судьбу и вливание в нашу семью законопослушных граждан".

Документ в Овальном зале представил министр внутренних дел. Юрий Караев проинформировал, что перечень осужденных по сравнению с амнистией 2019 года расширен. Добавили несовершеннолетних, отбывающих наказание по наркостатье, а также осужденных за коррупционные преступления.

 
 
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Две тысячи смогут выйти из мест лишения свободы. Почти шести с половиной тысячам заключенных смогут сократить срок наказания на один год. Такие данные прозвучали в...
 
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