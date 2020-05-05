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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Амнистия к 75-летию Великой Победы коснется почти 12 000 человек Две тысячи смогут выйти из мест лишения свободы. Почти шести с половиной тысячам заключенных смогут сократить срок наказания на один год. Такие данные прозвучали в...

Две тысячи смогут выйти из мест лишения свободы. Почти шести с половиной тысячам заключенных смогут сократить срок наказания на один год. Такие данные прозвучали в парламенте. Напомним, закон об амнистии сегодняДокумент в Овальном зале представил министр внутренних дел. Юрий Караев проинформировал, что перечень осужденных по сравнению с амнистией 2019 года расширен. Добавили несовершеннолетних, отбывающих наказание по наркостатье, а также осужденных за коррупционные преступления.