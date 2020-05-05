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Запрет на посещение лесов в Могилевской области сняли полностью
05.05.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Леса на территории всей Могилевской области открыты для посещения. Запрет, который вводили постепенно в разных районах
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Открыты леса на всей территории также в Гродненской области.
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