Запрет на посещение лесов в Могилевской области сняли полностью

Источник материала: Tut.by

Леса на территории всей Могилевской области открыты для посещения. Запрет, который вводили постепенно в разных районах с 8 апреля , сняли — угрозы пожаров пока нет.



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По данным Минлесхоза , опасность лесных пожаров все еще сохраняется на юге Беларуси. Запрещено посещать леса почти на всей территории Брестской области — кроме трех районов — и в 13 районах Гомельской области.

Открыты леса на всей территории также в Гродненской области.