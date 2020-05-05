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Запрет на посещение лесов в Могилевской области сняли полностью

05.05.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Леса на территории всей Могилевской области открыты для посещения. Запрет, который вводили постепенно в разных районах с 8 апреля, сняли — угрозы пожаров пока нет.


Фото: pixabay.com

По данным Минлесхоза, опасность лесных пожаров все еще сохраняется на юге Беларуси. Запрещено посещать леса почти на всей территории Брестской области — кроме трех районов — и в 13 районах Гомельской области.

Открыты леса на всей территории также в Гродненской области.

 
 
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А вот на юге Беларуси запрет все еще действует - есть риск пожаров.
 
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