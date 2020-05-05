«Мы тоже знаем, что такое сутками быть на работе». Спасатели поддержали гомельских медиков

Источник материала: Tut.by

Гомельские спасатели решили поддержать врачей и медсестер, которые борются в эти дни с COVID-19.



Фото: МЧС

Начальник областного управления Сергей Дичковский передал руководству больницы денежный сертификат на приобретение необходимых средств защиты.

Затем спасатели решили поддержать персонал медучреждений, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19.

Перед окнами областной инфекционной больницы и онкодиспансера по улице Циалковского пожарные выложили из боевых рукавов слово «Спасибо» и передали подарки для детей медиков.

«Мы тоже знаем, что такое сутками находиться на работе, редко видеться со своими близкими», — отметили спасатели.



Фото: МЧС