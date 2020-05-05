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«Мы тоже знаем, что такое сутками быть на работе». Спасатели поддержали гомельских медиков
05.05.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельские спасатели
Начальник областного управления Сергей Дичковский передал руководству больницы денежный сертификат на приобретение необходимых средств защиты.
Затем спасатели решили поддержать персонал медучреждений, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19.
Перед окнами областной инфекционной больницы и онкодиспансера по улице Циалковского пожарные выложили из боевых рукавов слово «Спасибо» и передали подарки для детей медиков.
«Мы тоже знаем, что такое сутками находиться на работе, редко видеться со своими близкими», — отметили спасатели.
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Перед окнами областной инфекционной больницы и онкодиспансера по улице Циалковского пожарные выложили из боевых рукавов слово «Спасибо».
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