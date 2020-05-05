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Сотрудники академии искусств и колледжа имени Глебова возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату

05.05.2020 18:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наша страна готовится отпраздновать 75-летие Великой Победы. В дань памяти подвигам участников тех событий проходит масштабная акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Сегодня к проекту присоединились представители творческой интеллигенции. Сотрудники Академии искусств и художественного колледжа имени Глебова несколько минут назад возложили цветы к памятнику неизвестному солдату на Военном кладбище. Это один из самых старых некрополей в черте Минска, здесь покоятся участники минского подполья, партизаны и советские воины, погибшие при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, герои Советского Союза.
 
Теги: Минск
 
 
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Наша страна готовится отпраздновать 75-летие Великой Победы. В дань памяти подвигам участников тех событий проходит масштабная акция "Беларусь помнит. Помним...
 
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