Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны презентует рубрику #ДомашнийЭкскурсовод «У вас дома есть предметы, связанные с историей Великой Отечественной войны? Может быть, семейная реликвия, которую вы храните на память о прадедушке-фронтовике,...

«У вас дома есть предметы, связанные с историей Великой Отечественной войны? Может быть, семейная реликвия, которую вы храните на память о прадедушке-фронтовике, фото из семейного архива или случайным образом попавшая к вам вещь? Предлагаем вам попробовать себя в роли экскурсовода и поделиться с нами рассказом о предмете вашей гордости и его судьбе. Такая обратная связь нам будет очень лестна, полезна и интересна!» – такая запись появилась в аккаунтах музеяДля того, чтобы поучаствовать во флешмобе, достаточно снять видео и разместить его на своей странице с хештегом #ДомашнийЭкскурсовод.Наиболее интересные из них попадут в ленту музея!Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите