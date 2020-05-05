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Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны презентует рубрику #ДомашнийЭкскурсовод
05.05.2020 18:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT«У вас дома есть предметы, связанные с историей Великой Отечественной войны? Может быть, семейная реликвия, которую вы храните на память о прадедушке-фронтовике, фото из семейного архива или случайным образом попавшая к вам вещь? Предлагаем вам попробовать себя в роли экскурсовода и поделиться с нами рассказом о предмете вашей гордости и его судьбе. Такая обратная связь нам будет очень лестна, полезна и интересна!» – такая запись появилась в аккаунтах музея
Для того, чтобы поучаствовать во флешмобе, достаточно снять видео и разместить его на своей странице с хештегом #ДомашнийЭкскурсовод.
Наиболее интересные из них попадут в ленту музея!
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Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны презентует рубрику #ДомашнийЭкскурсовод
«У вас дома есть предметы, связанные с историей Великой Отечественной войны? Может быть, семейная реликвия, которую вы храните на память о прадедушке-фронтовике,...
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