|
Новую многопрофильную поликлинику строят в Гродно
05.05.2020 19:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно продолжается строительство поликлиники. Активные работы на пустыре по улице Огинского начались еще в марте. Отделение для взрослых с дневным стационаром, детское отделение, женская консультация, а также подстанция скорой помощи - новый медицинский объект будет многопрофильным.
Александр Романчук, главный врач ГУЗ "Гродненская центральная городская поликлиника": "Будет оснащена аппаратами ультразвуковой диагностики, женская будет иметь свою операционную... Все-все-все, что на сегодняшний день необходимо по современным требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи".
Отделение для взрослых будет рассчитано на 400 посещений в смену, детское - на 150, а женская консультация - на 100. За основу строительства взят проект поликлиники, которую в 2017 году открыли в микрорайоне Вишневец.
Абдулвагаб Вагабов, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой": "Нормативный срок строительства - 26 месяцев, но мы по своим силам оцениваем, что мы можем сократить эти нормативные сроки. Одновременно выполняем и устройство сетей, и отрывку котлована, и устройство уже и фундамента, и само здание".
Сейчас в молодом микрорайоне проживает более 30 000 человек и работает одна взрослая и две детские амбулатории. Новый медицинский объект там ждут с нетерпением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно продолжается строительство поликлиники. Активные работы на пустыре по улице Огинского начались еще в марте. Отделение для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)