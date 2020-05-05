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Новую многопрофильную поликлинику строят в Гродно

05.05.2020 19:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно продолжается строительство поликлиники. Активные работы на пустыре по улице Огинского начались еще в марте. Отделение для взрослых с дневным стационаром, детское отделение, женская консультация, а также подстанция скорой помощи - новый медицинский объект будет многопрофильным.

Александр Романчук, главный врач ГУЗ "Гродненская центральная городская поликлиника": "Будет оснащена аппаратами ультразвуковой диагностики, женская будет иметь свою операционную... Все-все-все, что на сегодняшний день необходимо по современным требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи".

Отделение для взрослых будет рассчитано на 400 посещений в смену, детское - на 150, а женская консультация - на 100. За основу строительства взят проект поликлиники, которую в 2017 году открыли в микрорайоне Вишневец. 

Абдулвагаб Вагабов, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой": "Нормативный срок строительства - 26 месяцев, но мы по своим силам оцениваем, что мы можем сократить эти нормативные сроки. Одновременно выполняем и устройство сетей, и отрывку котлована, и устройство уже и фундамента, и само здание".

Сейчас в молодом микрорайоне проживает более 30 000 человек и работает одна взрослая и две детские амбулатории. Новый медицинский объект там ждут с нетерпением. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно продолжается строительство поликлиники. Активные работы на пустыре по улице Огинского начались еще в марте. Отделение для...
 
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