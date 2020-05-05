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Белорусские военные летчики продолжают подготовку к параду
05.05.2020 20:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне Минобороны опубликовало видео тренировки авиации в воздухе: многоцелевые истребители Су-30 и истребители МиГ-29 проходят все этапы - от взлета до посадки. Планируется, что в парадном строю МиГи будут идти фигурой «стрела», а самолеты Су пролетят "тройкой". На парад истребители будут взлетать с аэродрома базирования в Барановичах.
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Накануне Минобороны опубликовало видео тренировки авиации в воздухе: многоцелевые истребители Су-30 и истребители МиГ-29 проходят все этапы - от взлета до посадки....
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