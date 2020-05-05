Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Онлайн-марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" стартовал в Драмтеатре Белорусской армии Интервью c ветеранами, стихи и песни о войне: марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" стартовал сегодня в онлайн-формате на сцене Драмтеатра Белорусской...

Интервью c ветеранами, стихи и песни о войне: марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" стартовал сегодня в онлайн-формате на сцене Драмтеатра Белорусской армии. Организаторами акции, посвященной 75-летию Великой Победы, стали БРСМ, Минобороны и издательский дом "СБ. Беларусь сегодня".Марафон пройдет по 8 мая включительно. Кроме тематических выступлений, организована интерактивная площадка, во время которой гости смогут рассказать о своих родных людях - участниках войны. Следить за онлайн-марафоном можно на сайте издательского дома "СБ. Беларусь сегодня".