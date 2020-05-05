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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "1418 дней. История Победы". Фильм второй сегодня в вечернем эфире В преддверии 75-й годовщины Победы Белтелерадиокомпания подготовила свой подарок ветеранам и тем зрителям, кто знаком с историей военных лет лишь по учебникам."1418...

В преддверии 75-й годовщины Победы Белтелерадиокомпания подготовила свой подарок ветеранам и тем зрителям, кто знаком с историей военных лет лишь по учебникам."1418 дней. История Победы" - цикл из 4 фильмов на телеканалеежедневно послеТворческий проект затрагивает известные и малоосвещенные события Великой Отечественной войны и напоминает о героических страницах истории Родины. В центре внимания простые люди - белорусы, пережившие войну каждый по-своему. Именно они главные герои фильмов.