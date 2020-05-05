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"1418 дней. История Победы". Фильм второй сегодня в вечернем эфире

05.05.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии 75-й годовщины Победы Белтелерадиокомпания подготовила свой подарок ветеранам и тем зрителям, кто знаком с историей военных лет лишь по учебникам."1418 дней. История Победы"   - цикл из 4 фильмов на телеканале "Беларусь 1" ежедневно после "Панорамы".
Творческий проект затрагивает известные и малоосвещенные события Великой Отечественной войны и напоминает о героических страницах истории Родины. В центре внимания  простые люди - белорусы, пережившие войну каждый по-своему. Именно они  главные герои фильмов.

 
 
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В преддверии 75-й годовщины Победы Белтелерадиокомпания подготовила свой подарок ветеранам и тем зрителям, кто знаком с историей военных лет лишь по учебникам."1418...
 
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