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"1418 дней. История Победы". Фильм второй сегодня в вечернем эфире
05.05.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии 75-й годовщины Победы Белтелерадиокомпания подготовила свой подарок ветеранам и тем зрителям, кто знаком с историей военных лет лишь по учебникам."1418 дней. История Победы" - цикл из 4 фильмов на телеканале
Творческий проект затрагивает известные и малоосвещенные события Великой Отечественной войны и напоминает о героических страницах истории Родины. В центре внимания простые люди - белорусы, пережившие войну каждый по-своему. Именно они главные герои фильмов.
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В преддверии 75-й годовщины Победы Белтелерадиокомпания подготовила свой подарок ветеранам и тем зрителям, кто знаком с историей военных лет лишь по учебникам."1418...
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