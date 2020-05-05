ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цветы к мемориалам и особый трепет в сердцах - "Беларусь помнит. Помним каждого"

05.05.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня эстафету памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" подхватили как крупные города (Минск, Гродно, Слуцк),  так и небольшие деревеньки, которые, к сожалению, на карте останутся обозначены лишь домами-обелисками. Попова Гряда была полностью сожжена в мае 1944. Сегодня увековечена в Хатыни. Мемориальный комплекс - символ трагедии белорусского народа -  только в прошлом году посетило более 250 тысяч человек. О сегодняшнем дне памяти Юлия Токарь.
 

Деревня Попова Гряда в мае 1944 деревня была сожжена полностью, никому не удалось спастись

Деревня Попова Гряда находилась в 35 километрах от железнодорожной станции Пуховичи. Это направление Минск - Руденск. Именно так жители могли держать связь с партизанами. Но в мае 1944 деревня была сожжена полностью, никому не удалось спастись.
На безликих домах таблички: "Лида - 8 лет, Сергей - 6...". В последней карательной операции на территории Червенского района (его еще называют партизанским краем) в огне заживо сгорели дети и старики - всего 55 человек. 
События того страшного дня в свои 91 помнит Аким Яковлев. Он родом из соседней деревне Заградье. Ветеран Великой Отечественной в 15 был партизаном отряда имени Суворова 1-й Минской бригады.
Попова Гряда так и не возродилась. Увековечена в мемориальном комплексе "Хатынь". Как и почти две сотни сожженных белорусских деревень. Память о погибших сегодня почтили минутой молчания.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Находим новые факты, родственников. Постоянно приезжают люди из-за границы. Искренне благодарят нашу страну, наших людей за то, что память их отцов и дедов, погибших на нашей земле, так почитается, ценится и уважается".

Подвиг не забыт, а потому цветы как символ новой жизни - у памятника кыргызского солдата Джумаша Асаналиева - Героя Советского Союза. В июне 1944 у деревни Лабейки Бешенковичского района 20-летний ефрейтор в одиночку уничтожил 23 гитлеровца. Когда закончились патроны, оказавшись в окружении фашистов, он подорвал себя. 

Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси"Отрадно, что в Республике Беларусь хранят память о Великой Отечественной войне. Мероприятия подобного рода являются лучшим тому подтверждением".

Цветы к мемориалам и особый трепет в сердцах - "Беларусь помнит. Помним каждого"


Это уже кадры у Дома офицеров. Артисты Горьковского и Молодежного театров, а также сотрудники Национального исторического музея возложили цветы у легендарного Т-34. Боевая машина принадлежала экипажу Фроликова, который первым вошел в занятый немцами Минск в 1944. 
"Беларусь помнит. Помнит каждого" и тех, кто погиб в первые дни войны, встав на защиту Гродно. Отдать дань уважения солдатам, освобождавшим город, пришли сотрудники медучреждений и жители.
Жива память и о тех, кто освобождал Минск. На военном кладбище покоятся участники минского подполья, партизаны, герои Советского Союза. 

В Слуцке в честь погибших солдат высадили яблоневую аллею

Здесь, у Вечного огня,  не стихали слова благодарности. Марафон памяти продолжается. В больших городах и маленьких селах у мемориалов будут появляться свежие букеты, а наши сердца  переполняться гордостью за мужество и отвагу каждого белоруса. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня эстафету памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" подхватили как крупные города (Минск, Гродно, Слуцк),  так и небольшие деревеньки, которые, к сожалению, на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Онлайн-марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" стартовал в Драмтеатре Белорусской армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика