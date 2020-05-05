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Мурзатай Берикбаев - ветеран Великой Отечественной - сегодня празднует 97-й день рождения

05.05.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он прошел Сталинград, Варшаву, Кенигсберг, Берлин. Мурзатай Берикбаев - ветеран Великой Отечественной, почетный солдат 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады  - сегодня празднует 97-й день рождения.

Мурзатай Берикбаев - ветеран Великой Отечественной - сегодня празднует 97-й день рождения


До войны Мурзатай жил в Казахстане, а с 1945 - в Минске. Мальчишкой, прибавив себе несколько лет, отправился на фронт. Семейный альбом вместе с ветераном пролистала Юлия Хмель (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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Он прошел Сталинград, Варшаву, Кенигсберг, Берлин. Мурзатай Берикбаев - ветеран Великой Отечественной, почетный солдат 120-й гвардейской отдельной механизированной...
 
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