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В Калинковичах 9-летняя девочка ушла из больницы, но дома так и не появилась - теперь ее ищут
06.05.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах ищут девятилетнюю Ульяну Симоненко. Девочка вечером ушла из больницы, где находилась на лечении, и пропала, сообщили TUT.BY в поисково-спасательном отряде «Симуран».
5 мая около пяти часов вечера Ульяна ушла из Калинковичской ЦРБ. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Была одета в бледно-фиолетовую куртку, светло-розовую шапку и белые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о судьбе пропавшей девочки, просьба сообщить об этом по телефонам +375 29 232−11−11 или 102.
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Пятого апреля около пяти часов вечера Ульяна ушла из Калинковичской ЦРБ. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
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