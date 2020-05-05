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В Калинковичах 9-летняя девочка ушла из больницы, но дома так и не появилась - теперь ее ищут

06.05.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичах ищут девятилетнюю Ульяну Симоненко. Девочка вечером ушла из больницы, где находилась на лечении, и пропала, сообщили TUT.BY в поисково-спасательном отряде «Симуран».


5 мая около пяти часов вечера Ульяна ушла из Калинковичской ЦРБ. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Была одета в бледно-фиолетовую куртку, светло-розовую шапку и белые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о судьбе пропавшей девочки, просьба сообщить об этом по телефонам +375 29 232−11−11 или 102.

 
 
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Пятого апреля около пяти часов вечера Ульяна ушла из Калинковичской ЦРБ. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
 
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