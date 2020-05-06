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Память героев Великой Отечественной почтили в посольстве Казахстана
06.05.2020 13:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК мемориалу на его территории как символ вечной жизни легли цветы в честь мужества казахских бойцов. Их подвиги за мир в нашей стране не забыты и белорусами. Символично прозвучал национальный гимн Казахстана, слова благодарности, а также прошла минута молчания.
84 казахских воина удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в боях за Беларусь.
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К мемориалу на его территории как символ вечной жизни легли цветы в честь мужества казахских бойцов. Их подвиги за мир в нашей стране не забыты и белорусами....
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