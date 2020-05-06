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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Память героев Великой Отечественной почтили в посольстве Казахстана К мемориалу на его территории как символ вечной жизни легли цветы в честь мужества казахских бойцов. Их подвиги за мир в нашей стране не забыты и белорусами....

К мемориалу на его территории как символ вечной жизни легли цветы в честь мужества казахских бойцов. Их подвиги за мир в нашей стране не забыты и белорусами. Символично прозвучал национальный гимн Казахстана, слова благодарности, а также прошла минута молчания.84 казахских воина удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в боях за Беларусь.