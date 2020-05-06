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Бабушка не отработавшего 5 лет милиционера хотела вернуть за него с пенсии 46 тысяч. Прокуратура не поняла

06.05.2020 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бабушка выпускника Могилевского института МВД хотела заплатить 45,9 тыс. рублей за то, что внук не отработал в милиции 5 лет после учебы. В дело вмешался прокурор, который добился того, что возмещать затраты на обучение должен отец бывшего милиционера, сообщает Генеральная прокуратура.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Житель Славгородского района учился в Могилевском институте МВД в 2013—2017 годах. И по контракту был обязан отслужить в милиции 5 лет после окончания учебы. В контракте оговаривалось также то, что при не отработке он будет обязан возместить затраченные на его обучение средства.

Милиционер не отслужил положенный срок и был уволен в запас. Суд Славгородского района в апреле 2018 года решил взыскать с него в доход республиканского бюджета затраченные на обучение 45,9 тыс. рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство.

А в июне бабушка бывшего милиционера подала заявление — просила удерживать необходимую сумму из ее пенсии. Судебный исполнитель согласился, а вот прокуратура выступила против.

Так как бывший милиционер заключал контракт, когда ему было 17 лет, то по закону ответственность распределилась между ним, несовершеннолетним, и его законным представителем, который дал письменное согласие на сделку, — отцом. И так как бывший милиционер деньги бюджету не вернул, то теперь это обязан сделать его отец — так решил суд.

 
 
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В дело вмешался прокурор, который добился того, что возмещать затраты на обучение должна не она с пенсии.
 
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