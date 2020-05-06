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Параду быть. Военные сообщили, во сколько пройдет парад в Минске и его генеральная репетиция
06.05.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная репетиция парада будет вечером 8 мая. Об этом
Генеральную репетицию парада в Минске проведут 8 мая в 21.00. Сам парад к 75-летию Победы пройдет 9 мая в 11.00.
На время генеральной тренировки ограничат движение всех видов транспорта на пути техники.
Вот как будут выдвигаться колонны механизированной техники и автомобилей с участниками парада.
Колонна механизированной техники
Механизированная колонна на генеральную тренировку из военного городка Уручье начнет выдвигаться в 16.00 8 мая — для построения на улице Стариновской от проспекта Независимости до улицы Почтовой. Начало дальнейшего движения по маршруту — в 17.00.
Маршрут такой: военный городок Уручье — улица Основателей — улица Стариновская — проспект Независимости — проспект Машерова.
Место построения для начала тренировок и парада: участок проспекта Машерова от реки Свислочь до улицы Куйбышева.
Во время генеральной репетиции механизированная колонна пройдет по маршруту: исходный пункт — проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова, исходное построение колонны.
После проведения военного парада 9 мая основная механизированная колонна будет уходить по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — улица Стариновская — военный городок Уручье.
Колонна автомобилей с участниками парада (пешая колонна)
Техника для перевозки пеших колонн для генеральной репетиции выдвинется 8 мая в 17.30 (после того, как механизированная колонна пройдет на пересечении проспекта Независимости и МКАД).
Маршрут такой:
Возвращаться пешая колонна после генеральной тренировки будет так:
Техника для перевозки участников парада 9 мая будет выдвигаться в 8.00 по установленному маршруту для пешей колонны. Таким же образом техника уедет назад.
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Генеральная репетиция парада будет вечером 8 мая. Об этом сообщает Министерство обороны.
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