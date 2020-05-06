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Параду быть. Военные сообщили, во сколько пройдет парад в Минске и его генеральная репетиция

06.05.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная репетиция парада будет вечером 8 мая. Об этом сообщает Министерство обороны.

Генеральную репетицию парада в Минске проведут 8 мая в 21.00. Сам парад к 75-летию Победы пройдет 9 мая в 11.00.

На время генеральной тренировки ограничат движение всех видов транспорта на пути техники.

Вот как будут выдвигаться колонны механизированной техники и автомобилей с участниками парада.

Колонна механизированной техники

Механизированная колонна на генеральную тренировку из военного городка Уручье начнет выдвигаться в 16.00 8 мая — для построения на улице Стариновской от проспекта Независимости до улицы Почтовой. Начало дальнейшего движения по маршруту — в 17.00.

Маршрут такой: военный городок Уручье — улица Основателей — улица Стариновская — проспект Независимости — проспект Машерова.

Место построения для начала тренировок и парада: участок проспекта Машерова от реки Свислочь до улицы Куйбышева.

Во время генеральной репетиции механизированная колонна пройдет по маршруту: исходный пункт — проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова, исходное построение колонны.

После проведения военного парада 9 мая основная механизированная колонна будет уходить по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — улица Стариновская — военный городок Уручье.

Колонна автомобилей с участниками парада (пешая колонна)

Техника для перевозки пеших колонн для генеральной репетиции выдвинется 8 мая в 17.30 (после того, как механизированная колонна пройдет на пересечении проспекта Независимости и МКАД).

Маршрут такой:

  • № 1 — улица Рогачевская — проспект Независимости — МКАД — проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — проспект Машерова — улица Гвардейская — улица Тарханова — улица Грибоедова — улица Игнатенко;
  • № 2 — улица Калиновского (Военная академия) — улица Всехсвятская — МКАД — проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — проспект Машерова — улица Гвардейская — улица Тарханова — улица Грибоедова — улица Игнатенко.

Возвращаться пешая колонна после генеральной тренировки будет так:

  • № 1 — улица Грибоедова — улица Игнатенко — проспект Победителей — МКАД — проспект Независимости — улица Рогачевская — пункт постоянной дислокации;
  • № 2 — улица Грибоедова — улица Игнатенко — проспект Победителей — МКАД — улица Всехсвятская — улица Калиновского — пункт постоянной дислокации (Военная академия Республики Беларусь).

Техника для перевозки участников парада 9 мая будет выдвигаться в 8.00 по установленному маршруту для пешей колонны. Таким же образом техника уедет назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная репетиция парада будет вечером 8 мая. Об этом сообщает Министерство обороны.
 
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