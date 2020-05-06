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В гомельском парке появится новый экстремальный аттракцион
06.05.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельский парк приобрел новый аттракцион Air Race итальянской компании Zamperla,
Карусель будет вращать посадочный модуль на 360 градусов. Смельчакам обещают ощущения, схожие с полетом на акробатическом самолете. Здесь будут и мертвые петли, и свободное падение, и невесомость.
Стоимость нового аттракциона — 500 тысяч евро.
Air Race заработает в начале июня, цена билета — 5 рублей. Возрастных ограничений нет, однако человека ниже 120 сантиметров к «полету» не допустят.
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Смельчакам обещают ощущения, схожие с полетом на акробатическом самолете. Здесь будут и мертвые петли, и свободное падение, и невесомость.
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