В гомельском парке появится новый экстремальный аттракцион

Источник материала: Tut.by

Гомельский парк приобрел новый аттракцион Air Race итальянской компании Zamperla, сообщает газета «Гомельская правда».



Фото: zamperla.com

Карусель будет вращать посадочный модуль на 360 градусов. Смельчакам обещают ощущения, схожие с полетом на акробатическом самолете. Здесь будут и мертвые петли, и свободное падение, и невесомость.

Стоимость нового аттракциона — 500 тысяч евро.

Air Race заработает в начале июня, цена билета — 5 рублей. Возрастных ограничений нет, однако человека ниже 120 сантиметров к «полету» не допустят.