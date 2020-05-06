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Бесконтактная доставка. Как это работает, увеличилась ли нагрузка у курьеров?

06.05.2020 18:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас большинство людей осознанно стараются меньше передвигаться по городу, но есть те, кто не имеет такой возможности. Это ребята из службы доставки. Сегодня узнаем, что такое бесконтактная доставка и увеличилась ли нагрузка у курьеров. 

Александр работает курьером полгода. Говорит, одна из самых востребованных опций последних несколько месяцев - бесконтактная доставка. 

Сергей Борисевич, курьер: "Бесконтактная удобно. Мы с людьми созваниваемся,  мы оставляем у двери,  уходим. Они забирают, едем дальше. Так даже проще работать"

Сергей говорит, что условия работы  особо не поменялись, разве что нагрузки стало больше - люди предпочитают меньше ходить по магазинам и заказывают продукты на дом. 

Андрей Иванов, курьер: "Месяц назад заказывали крупы, макароны, сахар, соль, было очень много сумок. Сейчас стало полегче, люди заказывают все продукты первой необходимости".

Андрей - велокурьер. В любое время года независимо от погоды и температуры воздуха он работает на велосипеде. Передвигаться пешком или на велосипеде вместо того, чтобы использовать общественный транспорт,  полезно  не только для здоровья и  экологии. Передвижение на нем в условиях города автоматически гарантирует безопасную дистанцию между людьми. 

 
 
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Сейчас большинство людей осознанно стараются меньше передвигаться по городу, но есть те, кто не имеет такой возможности. Это ребята из службы доставки. Сегодня...
 
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