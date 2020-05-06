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Бесконтактная доставка. Как это работает, увеличилась ли нагрузка у курьеров?
06.05.2020 18:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас большинство людей осознанно стараются меньше передвигаться по городу, но есть те, кто не имеет такой возможности. Это ребята из службы доставки. Сегодня узнаем, что такое бесконтактная доставка и увеличилась ли нагрузка у курьеров.
Александр работает курьером полгода. Говорит, одна из самых востребованных опций последних несколько месяцев - бесконтактная доставка.
Сергей Борисевич, курьер: "Бесконтактная удобно. Мы с людьми созваниваемся, мы оставляем у двери, уходим. Они забирают, едем дальше. Так даже проще работать"
Сергей говорит, что условия работы особо не поменялись, разве что нагрузки стало больше - люди предпочитают меньше ходить по магазинам и заказывают продукты на дом.
Андрей Иванов, курьер: "Месяц назад заказывали крупы, макароны, сахар, соль, было очень много сумок. Сейчас стало полегче, люди заказывают все продукты первой необходимости".
Андрей - велокурьер. В любое время года независимо от погоды и температуры воздуха он работает на велосипеде. Передвигаться пешком или на велосипеде вместо того, чтобы использовать общественный транспорт, полезно не только для здоровья и экологии. Передвижение на нем в условиях города автоматически гарантирует безопасную дистанцию между людьми.
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Сейчас большинство людей осознанно стараются меньше передвигаться по городу, но есть те, кто не имеет такой возможности. Это ребята из службы доставки. Сегодня...
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