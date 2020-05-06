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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесконтактная доставка. Как это работает, увеличилась ли нагрузка у курьеров? Сейчас большинство людей осознанно стараются меньше передвигаться по городу, но есть те, кто не имеет такой возможности. Это ребята из службы доставки. Сегодня...

Сейчас большинство людей осознанно стараются меньше передвигаться по городу, но есть те, кто не имеет такой возможности. Это ребята из службы доставки. Сегодня узнаем, что такое бесконтактная доставка и увеличилась ли нагрузка у курьеров.Александр работает курьером полгода. Говорит, одна из самых востребованных опций последних несколько месяцев - бесконтактная доставка.Сергей говорит, что условия работы особо не поменялись, разве что нагрузки стало больше - люди предпочитают меньше ходить по магазинам и заказывают продукты на дом.Андрей - велокурьер. В любое время года независимо от погоды и температуры воздуха он работает на велосипеде. Передвигаться пешком или на велосипеде вместо того, чтобы использовать общественный транспорт, полезно не только для здоровья и экологии. Передвижение на нем в условиях города автоматически гарантирует безопасную дистанцию между людьми.