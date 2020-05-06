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Движение у стелы "Минск - город-герой" сегодня перекрывать не будут

06.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По уточненной информации сегодня движение у стелы "Минск - город-герой" перекрывать не будут, репетиции РПК не будет. Обращаем ваше внимание на ограничение движения всех видов транспорта при проведении генеральной тренировки и парада.

Источник информации: Минобороны

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Теги: Минск
 
 
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По уточненной информации сегодня движение у стелы "Минск - город-герой" перекрывать не будут, репетиции РПК не будет. Обращаем ваше внимание на ограничение...
 
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