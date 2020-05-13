Общественные объединения поздравили медицинских сестер

Источник материала: Драгічынскі веснік

Медицинские сестры инфекционного отделения больницы сегодня получили скромный, но приятный подарок от районной организации «Белая Русь» и районного объединения профсоюзов по случаю их профессиональной даты – Международного дня медицинских сестер: торты и чайный сервис оказались очень кстати к обеденному чаепитию. К этому моменту подоспели и горячие обеды от предпринимателей.

Общественные организации, профсоюзы, представители малого бизнеса, предприниматели, просто неравнодушные граждане оказывают помощь в обеспечении медперсонала средствами индивидуальной защиты, доставляют обеды. Да и простые слова моральной поддержки тоже как нельзя кстати. Наверное, они и помогают этим хрупким женщинам сохранять оптимизм и оставаться верными своему профессиональному долгу.