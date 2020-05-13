ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Общественные объединения поздравили медицинских сестер

13.05.2020 — Новости Общества | Драгічынскі веснік  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Драгічынскі веснік

Медицинские сестры инфекционного отделения больницы сегодня получили скромный, но приятный подарок от районной организации «Белая Русь» и районного объединения профсоюзов по случаю их профессиональной даты – Международного дня медицинских сестер: торты и чайный сервис оказались очень кстати к обеденному чаепитию. К этому моменту подоспели и горячие обеды от предпринимателей.

Общественные организации, профсоюзы, представители малого бизнеса, предприниматели, просто неравнодушные граждане оказывают помощь в обеспечении медперсонала средствами индивидуальной защиты, доставляют обеды. Да и простые слова моральной поддержки тоже как нельзя кстати. Наверное, они и помогают этим хрупким женщинам сохранять оптимизм и оставаться верными своему профессиональному долгу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинские сестры инфекционного отделения больницы сегодня получили скромный, но приятный подарок от районной организации «Белая Русь» и районного...
 
Новости дня
Новости общества
 
В минской многоэтажке завели кур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика