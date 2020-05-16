Стали известны новые данные по ситуации с коронавирусом в районе

Источник материала: Драгічынскі веснік

По последним данным общее количество заболевших Covid-19 составляет 20 человек. Стационарное лечение получают 8 пациентов (из них 5 пневмоний). Состояние у всех стабильное.

— Вопреки слухам в реанимационной помощи не нуждается никто,- сообщила заведующая инфекционных отделением больницы Лилия Коховец. — Выписано 6 пациентов: 1 с выздоровлением — клинически и лабораторно, 5 — с клиническим выздоровлением (здоровые люди в условиях изоляции ожидают отрицательных результатов контрольного обследования). 6 пациентов с ковид с малосимптомной и бессимптомной формой, имеющие условия для изоляции не были госпитализированы, наблюдаются дома. В лечении все амбулаторные пациенты не нуждаются. Один пациент ранее был переведён в областную больницу.

Всего в больнице в различных отделениях находится 31 пациент с пневмониями без covid-19, в том числе в инфекционном отделении — 18 таких пациентов.

Всего проведено более 500 тестов, многие в работе.