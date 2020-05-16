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В Дрогичинском районе продолжается реализация проекта «Буг объединяет нас»

16.05.2020 — Новости Общества | Драгічынскі веснік  
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Источник материала: Драгічынскі веснік

В рамках вышеназванного проекта ведется создание двух трансграничных туристических маршрутов для сплава на байдарках. Мероприятия финансируются за счет средств международной технической помощи в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.

В настоящее время ведутся монтажные работы по оборудованию «Центра байдарочного туризма» в д. Белин. Закуплены двухместные и одноместные байдарки и снаряжение к ним, — рассказал главный специалист райисполкома по спорту и туризму Сергей Зинович. — Приобретены палатки, туристические коврики, бинокли, система «Радиогид». В ближайшее время планируется закупить мебель и необходимое оборудование для центра и продолжить обустройство инфраструктуры вдоль туристического маршрута.

 
 
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В рамках вышеназванного проекта ведется создание двух трансграничных туристических маршрутов для сплава на байдарках. Мероприятия финансируются за...
 
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