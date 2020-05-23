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Некоторые магазины ТЦ «Олимп» откроются в эти выходные: какие и когда

23.05.2020 — Новости Общества | Драгічынскі веснік  
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Источник материала: Драгічынскі веснік

Мы уже писали о том, как предприимчивый частник из Иваново превратил здание старой музыкальной школы в современный торговый центр. ТЦ «Олимп» активно «заселяется» сетевиками и представителями розничной торговли. Многие магазины уже готовы открыть свои двери для покупателей.

23 мая, в субботу, состоится открытие фирменного магазина «Красный пищевик», переехавшего из ПМК в центр города. На новом месте он стал еще больше и занимает теперь около 70 кв.м. Помимо любимых всеми сладостей из зефира и мармелада, в дрогичинском магазине будут представлены также и новинки, которые регулярно появляются от фабрики. В день открытия покупателей ждет беспроигрышная лотерея.

24 мая, в воскресенье, к большой радости дрогичинских собачников, кошатников и других любителей животных откроется зоомагазин и ветеринарная аптека «Друг». Организаторы обещают множество приятностей для посетителей: беспроигрышная лотерея, скидки, подарки. Можно будет сделать покупки и в магазине-сток, в котором будет представлена детская и взрослая одежда таких брендов, как Kiabi, H&M, ONLY, VERO MODA, Stradivarius и другие. Также начнет работу в тестовом режиме второй магазин сети дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса».

А также в этот день состоится открытие магазина «Канцелярики» (который находился за кинотеатром «Беларусь»).

29-30 мая планируется открытие магазина сети «Три цены». В это время будет действовать акция – 50% скидка на все товары.

К концу этого месяца дрогичинцы смогут познакомиться с ассортиментов магазина строительных материалов и хозяйственных товаров «1000 мелочей».

15 июня первых покупателей ждет салон сети «На связи». По традиции в день открытия в магазине действуют специальные акции. 

 
Теги: знакомства
 
 
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Мы уже писали о том, как предприимчивый частник из Иваново превратил здание старой музыкальной школы в современный торговый центр. ТЦ «Олимп» активно...
 
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