Некоторые магазины ТЦ «Олимп» откроются в эти выходные: какие и когда

Мы уже
23 мая, в субботу, состоится открытие фирменного магазина «Красный пищевик», переехавшего из ПМК в центр города. На новом месте он стал еще больше и занимает теперь около 70 кв.м. Помимо любимых всеми сладостей из зефира и мармелада, в дрогичинском магазине будут представлены также и новинки, которые регулярно появляются от фабрики. В день открытия покупателей ждет беспроигрышная лотерея.
24 мая, в воскресенье, к большой радости дрогичинских собачников, кошатников и других любителей животных откроется зоомагазин и ветеринарная аптека «Друг». Организаторы обещают множество приятностей для посетителей: беспроигрышная лотерея, скидки, подарки. Можно будет сделать покупки и в магазине-сток, в котором будет представлена детская и взрослая одежда таких брендов, как Kiabi, H&M, ONLY, VERO MODA, Stradivarius и другие. Также начнет работу в тестовом режиме второй магазин сети дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса».
А также в этот день состоится открытие магазина «Канцелярики» (который находился за кинотеатром «Беларусь»).
29-30 мая планируется открытие магазина сети «Три цены». В это время будет действовать акция – 50% скидка на все товары.
К концу этого месяца дрогичинцы смогут познакомиться с ассортиментов магазина строительных материалов и хозяйственных товаров «1000 мелочей».
15 июня первых покупателей ждет салон сети «На связи». По традиции в день открытия в магазине действуют специальные акции.