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Пшенная каша с творогом, изюмом и корицей

27.05.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 1 стакан пшенной крупы,
  • 200 граммов творога,
  • 2 горсточки изюма,
  • корицу,
  • сливочное масло,
  • сахар по вкусу.
В миску насыпаем стакан пшенной крупы и хорошенько промываем в нескольких водах. Дальше заливаем кашу большим количеством кипятка - нам понадобится примерно 2,5 стакана. Подсаливаем по вкусу и ставим на огонь. 

Пшено - одна из самых полезных круп. Она содержит огромное количество витаминов и аминокислот. Полезна при болезнях сердца и связывает ионы тяжелых металлов. Кроме того, недавно выяснилось, что это лучшее средство для выведения антибиотиков из организма. 

Варим на медленном огне 10-15 минут. Тем временем смешиваем творог с сахаром. Нужно учитывать, что еще будет изюм, который даст свою сладость. 

Про творог еще в первом веке нашей эры эскулапы говорили: "Является желательным блюдом на столах богатых и бедных".

Каша уже готова. Теперь высыпаем в нее творог, аккуратно перемешиваем, добавляем 2 горсти изюма, накрываем крышкой и пару минут томим на медленном огне. Выключаем плиту, добавляем по вкусу корицу, немного сливочного масла, перемешиваем и подаем горячей. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  1 стакан пшенной крупы, 200 граммов творога, 2 горсточки изюма, корицу, сливочное масло, сахар по вкусу. В миску насыпаем стакан пшенной крупы и...
 
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