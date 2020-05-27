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Пшенная каша с творогом, изюмом и корицей
27.05.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Пшено - одна из самых полезных круп. Она содержит огромное количество витаминов и аминокислот. Полезна при болезнях сердца и связывает ионы тяжелых металлов. Кроме того, недавно выяснилось, что это лучшее средство для выведения антибиотиков из организма.
Варим на медленном огне 10-15 минут. Тем временем смешиваем творог с сахаром. Нужно учитывать, что еще будет изюм, который даст свою сладость.
Про творог еще в первом веке нашей эры эскулапы говорили: "Является желательным блюдом на столах богатых и бедных".
Каша уже готова. Теперь высыпаем в нее творог, аккуратно перемешиваем, добавляем 2 горсти изюма, накрываем крышкой и пару минут томим на медленном огне. Выключаем плиту, добавляем по вкусу корицу, немного сливочного масла, перемешиваем и подаем горячей.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 1 стакан пшенной крупы, 200 граммов творога, 2 горсточки изюма, корицу, сливочное масло, сахар по вкусу. В миску насыпаем стакан пшенной крупы и...
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