Источник материала: БT

1 стакан пшенной крупы,

200 граммов творога,

2 горсточки изюма,

корицу,

сливочное масло,

сахар по вкусу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пшенная каша с творогом, изюмом и корицей Возьмем: 1 стакан пшенной крупы, 200 граммов творога, 2 горсточки изюма, корицу, сливочное масло, сахар по вкусу. В миску насыпаем стакан пшенной крупы и...

Возьмем:В миску насыпаем стакан пшенной крупы и хорошенько промываем в нескольких водах. Дальше заливаем кашу большим количеством кипятка - нам понадобится примерно 2,5 стакана. Подсаливаем по вкусу и ставим на огонь.Варим на медленном огне 10-15 минут. Тем временем смешиваем творог с сахаром. Нужно учитывать, что еще будет изюм, который даст свою сладость.Каша уже готова. Теперь высыпаем в нее творог, аккуратно перемешиваем, добавляем 2 горсти изюма, накрываем крышкой и пару минут томим на медленном огне. Выключаем плиту, добавляем по вкусу корицу, немного сливочного масла, перемешиваем и подаем горячей.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.