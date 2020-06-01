ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

1 июня — Международный день защиты детей и Всемирный день родителей

01.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

1 июня — Международный день защиты детей и Всемирный день родителей

Любя безгранично детей своих,
Родители любят не только их,
Но плюс еще то, что в них вложено:
Нежность, заботы, труды свои,
С невзгодами выигранные бои,
Всего и назвать даже невозможно.

Э.Асадов

Семья по праву считается ячейкой общества, ведь в каждом таком полноценном объединении растет, как минимум, один ребенок. Главную ответственность за его развитие и воспитание несут мать и отец. Стать родителями — огромное счастье, но оно непременно сопряжено с разного рода трудностями и переживаниями. Мать и отец несут основную ответственность за воспитание и защиту детей.

Неслучайно первый день лета обозначен двумя важными праздниками. 1 июня — Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. И если День защиты детей отмечается с 1950 года, то День родителей был утвержден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.

Цель международного праздника проста и понятна — донести до людей важность семьи для общества в целом и для каждого ребенка и взрослого человека в частности. Новый праздник напоминает детям о том, что у них есть мамы и папы, нуждающиеся в любви и заботе, и научить молодое поколение быть любящими родителями.

Правда, матери и отцы бывают разными. Порой детям не хватает элементарного внимания, тепла и ласки родных людей. Тогда государство встает на защиту прав ребенка. Но какими бы ни были родители, это самые близкие и родные люди. Именно они дают детям то, что не даст никто и никогда больше: они дарят жизнь. И мы должны благодарить их за это. Скажите спасибо отцу и матери, хотя бы мысленно, если их уже нет с вами — тогда и ваши дети не забудут сделать то же самое по отношению к вам в свое время.

 Светлана ШУРПАКОВА.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любя безгранично детей своих, Родители любят не только их, Но плюс еще то, что в них вложено: Нежность, заботы, труды
 
Новости дня
Новости общества
 
Лето задерживается. Погода в Гомеле в первую неделю июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика