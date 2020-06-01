Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Любя безгранично детей своих,

Родители любят не только их,

Но плюс еще то, что в них вложено:

Нежность, заботы, труды свои,

С невзгодами выигранные бои,

Всего и назвать даже невозможно.

Э.Асадов

Семья по праву считается ячейкой общества, ведь в каждом таком полноценном объединении растет, как минимум, один ребенок. Главную ответственность за его развитие и воспитание несут мать и отец. Стать родителями — огромное счастье, но оно непременно сопряжено с разного рода трудностями и переживаниями. Мать и отец несут основную ответственность за воспитание и защиту детей.

Неслучайно первый день лета обозначен двумя важными праздниками. 1 июня — Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. И если День защиты детей отмечается с 1950 года, то День родителей был утвержден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.

Цель международного праздника проста и понятна — донести до людей важность семьи для общества в целом и для каждого ребенка и взрослого человека в частности. Новый праздник напоминает детям о том, что у них есть мамы и папы, нуждающиеся в любви и заботе, и научить молодое поколение быть любящими родителями.

Правда, матери и отцы бывают разными. Порой детям не хватает элементарного внимания, тепла и ласки родных людей. Тогда государство встает на защиту прав ребенка. Но какими бы ни были родители, это самые близкие и родные люди. Именно они дают детям то, что не даст никто и никогда больше: они дарят жизнь. И мы должны благодарить их за это. Скажите спасибо отцу и матери, хотя бы мысленно, если их уже нет с вами — тогда и ваши дети не забудут сделать то же самое по отношению к вам в свое время.

Светлана ШУРПАКОВА.