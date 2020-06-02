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В морге в Брестской области родственники забрали пакет с телом чужой женщины и успели ее похоронить

02.06.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае на одном из сельских кладбищ Брестской области по ошибке похоронили не ту женщину, сообщили TUT.BY читатели.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Инцидент произошел в одном из небольших населенных пунктов Брестской области. Конкретное место, а также имена и фамилии покойных и их родственников мы не указываем по этическим соображениям.

Как рассказали TUT.BY местные жители, на сельском кладбище похоронили местную женщину — назовем ее А., — которая умерла в районной больнице. Погребение проходило с соблюдением всех противоэпидемических требований, тело покойной еще из морга отдали в пакете, на кладбище привезли закрытый гроб.

— Когда женщину хоронили, нас предупредили, что на кладбище никого не должно быть. Я всех оповестил и ребят, которые занимались захоронением, попросил, чтобы они гнали посторонних, если появятся, — рассказал староста деревни.

Насколько известно TUT.BY, похоронами занимался сын покойной женщины А. Он живет в столице.

На следующий день после похорон на это сельское кладбище вновь приехали могильщики. Они выкопали гроб с телом женщины А., которую накануне предали земле, и увезли в райцентр.

— Похоронили не ту женщину. Одна — А. — была из этой деревни, а вторая — назовем ее Б. — из райцентра. Обе очень пожилые. Выяснилась ошибка в морге. Той, что из райцентра, утром должны были делать вскрытие. А тут оказалось, что нужной покойницы нет — зато есть другая, — сообщила TUT.BY жительница района.

В администрации морга, где находились тела двух женщин до захоронения, говорят, что вины своих сотрудников в инциденте не видят.

— Сам сын покойницы А. перепутал покойников. Ему приоткрыли пакет с телом (на котором, как выяснилось, были данные покойницы Б. — Прим. TUT.BY) и показали: «Ваша?». Он ответил: «Да». И все. Это было воскресенье, был только дежурный сотрудник. В понедельник выяснилось, что они забрали не ту покойницу — вместо А. увезли тело Б. — и вернули ее нам. Тело покойницы Б., которую забрали, было с правильной этикеткой, на нем были данные Б., как положено. Сын сам перепутал, — объяснил начальник одного из межрайонных отделений Брестского областного патологоанатомического бюро.

Правда, в морге не смогли объяснить, зачем сыну покойницы А. предъявили для опознания тело покойницы Б. Здесь настаивают: тело сыну показали, он «опознал» мать — и забрал его.

Из-за произошедшего пришлось задержать вскрытие и выдачу тела семье второй умершей.

— Им тактично все объяснили, они без претензий, — пояснили в морге.

Связаться с сыном умершей женщины А. нам не удалось.

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Ошибку обнаружили на следующий день, гроб пришлось выкапывать, тело - везти обратно в морг.
 
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