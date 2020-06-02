В Беларуси 44 255 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 852 новых случая

Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по данным на 2 июня, 44 255 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава . Прирост за сутки — 852 новых случая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 19 195 пациентов (плюс 419 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 243 пациента (плюс три за последние сутки).

Всего проведено 562 945 тестов (плюс 9 568 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 8,9 (вчера было 6,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Наша страна в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.

Как рассказала TUT.BY заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, устойчивое снижение заболеваний COVID-19 в Беларуси прогнозируется на конец мая — начало июня.

Белорусские ученые говорят, что математические расчеты показывают: общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного. Уменьшение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.

Прежними, несмотря на то что Беларусь вышла на плато, остаются рекомендации Минздрава.

— Рекомендации сохраняются: по социальному дистанцированию, куда в том числе входит и удаленная работа, и режим ношения масок там, где могут быть источники инфекции. Минздрав проинформирует в случае отсутствия необходимости в выполнении профилактических мероприятий. Пока ситуация диктует, что этих мер нужно придерживаться, и от того, насколько мы будем выполнять эти меры, будет зависеть и темп снижения количества новых случаев, — говорит Ирина Глинская.

ВОЗ рекомендует Беларуси перенос всех массовых мероприятий, внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановку деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов и др.