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В Беларуси 44 255 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 852 новых случая
02.06.2020 15:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, по данным на 2 июня, 44 255 случаев COVID-19, сообщает
Выздоровели и выписаны 19 195 пациентов (плюс 419 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 243 пациента (плюс три за последние сутки).
Всего проведено 562 945 тестов (плюс 9 568 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 8,9 (вчера было 6,9%). По
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Прежними, несмотря на то что Беларусь вышла на плато, остаются рекомендации Минздрава.
— Рекомендации сохраняются: по социальному дистанцированию, куда в том числе входит и удаленная работа, и режим ношения масок там, где могут быть источники инфекции. Минздрав проинформирует в случае отсутствия необходимости в выполнении профилактических мероприятий. Пока ситуация диктует, что этих мер нужно придерживаться, и от того, насколько мы будем выполнять эти меры, будет зависеть и темп снижения количества новых случаев, — говорит Ирина Глинская.
ВОЗ
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Выздоровели и выписаны 19 195 пациентов (плюс 419 за последние сутки). Умерли 243 пациента (плюс три за последние сутки).
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