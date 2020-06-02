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Мэр Минска не уверен, что третью ветку метро запустят 3 июля
02.06.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Минска не уверен, что третью линию метро введут в эксплуатацию к 3 июля, этот процесс может затянуться. Об этом сообщает газета
Председатель Мингорисполкома отмечает, что строительно-монтажные работы к 3 июля завершат. Но нет уверенности, что к этому времени успеют обкатать новые решения, которые применяются на третьей линии.
— На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение — новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше — специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградская. Это все требует усиленной обкатки и наладки, — рассказал Анатолий Сивак.
Теоретически успеть можно, но гарантировать это сложно, добавил мэр Минска.
В столице строится третья ветка метро. В первую очередь откроют эти четыре станции: «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Планировалось, что они
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Председатель Мингорисполкома отмечает, что строительно-монтажные работы к 3 июля завершат. Но нет уверенности, что к июлю успеют обкатать новые решения, которые...
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