Мэр Минска не уверен, что третью ветку метро запустят 3 июля

Источник материала: Tut.by

Мэр Минска не уверен, что третью линию метро введут в эксплуатацию к 3 июля, этот процесс может затянуться. Об этом сообщает газета «Звязда» .



Так выглядела станция «Вокзальная» в первой половине мая. Фото: телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально»

Председатель Мингорисполкома отмечает, что строительно-монтажные работы к 3 июля завершат. Но нет уверенности, что к этому времени успеют обкатать новые решения, которые применяются на третьей линии.

— На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение — новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше — специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградская. Это все требует усиленной обкатки и наладки, — рассказал Анатолий Сивак.

Теоретически успеть можно, но гарантировать это сложно, добавил мэр Минска.

В столице строится третья ветка метро. В первую очередь откроют эти четыре станции: «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Планировалось, что они откроются для пассажиров к 3 июля.