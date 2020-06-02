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Новый вид тактильных указателей начали выпускать в Могилеве

02.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Указатели из нержавеющей стали предназначены для незрячих и людей с ослабленным зрением. 

Их устанавливают на полу в местах повышенной опасности или в точках принятия решений: у лестниц, лифтов, на перекрестках или пешеходных переходах. Указатели помогают безопасно и самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

фото: БелТА

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Указатели из нержавеющей стали предназначены для незрячих и людей с ослабленным зрением.  Их устанавливают на полу в местах повышенной опасности или в точках...
 
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