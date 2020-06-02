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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый вид тактильных указателей начали выпускать в Могилеве Указатели из нержавеющей стали предназначены для незрячих и людей с ослабленным зрением. Их устанавливают на полу в местах повышенной опасности или в точках...

Указатели из нержавеющей стали предназначены для незрячих и людей с ослабленным зрением.Их устанавливают на полу в местах повышенной опасности или в точках принятия решений: у лестниц, лифтов, на перекрестках или пешеходных переходах. Указатели помогают безопасно и самостоятельно ориентироваться в пространстве.фото: БелТАПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите