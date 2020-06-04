|
Новый закон о правах инвалидов: I группу будут давать на три года, введут квоты при приеме на работу
04.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты парламента в первом чтении приняли Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович рассказал в парламенте, что в Беларуси сегодня 574 тысячи человек со статусом инвалида, это 6% населения страны.
В новом законе, по его словам, «акцент сделан не на медицинской составляющей, а на социальном аспекте».
Появились статьи:
Важное нововведение закона: будут увеличены сроки установления инвалидности. предусматривается, что инвалидность I группы будет устанавливаться на три года, II и III групп — на два года.
Закон предполагает квоты на крупных и средних предприятиях (где работает больше ста человек) для приема на работу инвалидов. Если предприятия не смогут выполнить квоту, то будут платить компенсацию — деньги аккумулируют в фонде, который будет финансировать адаптацию и обучению инвалидов.
— Люди готовы работать, могут по медицинским показаниям, но, к сожалению, по каким-то причинам не работают, — описал нынешнюю ситуацию первый замминистра.
По его словам, многие инвалиды обращаются в органы соцзащиты за помощью в трудоустройстве, около 40% удается трудоустроить.
В документ также появляется требование к организациям, которые оказывают услуги населению, — оказание ситуационной помощи инвалидом, которые хотят получить эти услуги.
В новом законе закрепляется обязательство по выделению на всех парковках мест для стоянки ТС инвалидов, предусмотрено право пользоваться этими парковками бесплатно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый закон о правах инвалидов: I группу будут давать на три года, введут квоты при приеме на работу
Депутаты парламента в первом чтении приняли Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)