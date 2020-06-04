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Новый закон о правах инвалидов: I группу будут давать на три года, введут квоты при приеме на работу

04.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутаты парламента в первом чтении приняли Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции».


Фото: novser.livejournal.com

Первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович рассказал в парламенте, что в Беларуси сегодня 574 тысячи человек со статусом инвалида, это 6% населения страны.

В новом законе, по его словам, «акцент сделан не на медицинской составляющей, а на социальном аспекте».

Появились статьи:

  • права инвалидов;
  • недопустимость дискриминации по признаку инвалидности;
  • гарантии прав инвалидов в условиях ЧС;
  • средства общения. В законе даже появляется понятие «белорусский жестовый язык».
  • создания центров реабилитации и абилитации инвалидов и др.

Важное нововведение закона: будут увеличены сроки установления инвалидности. предусматривается, что инвалидность I группы будет устанавливаться на три года, II и III групп — на два года.

Закон предполагает квоты на крупных и средних предприятиях (где работает больше ста человек) для приема на работу инвалидов. Если предприятия не смогут выполнить квоту, то будут платить компенсацию — деньги аккумулируют в фонде, который будет финансировать адаптацию и обучению инвалидов.

— Люди готовы работать, могут по медицинским показаниям, но, к сожалению, по каким-то причинам не работают, — описал нынешнюю ситуацию первый замминистра.

По его словам, многие инвалиды обращаются в органы соцзащиты за помощью в трудоустройстве, около 40% удается трудоустроить.

В документ также появляется требование к организациям, которые оказывают услуги населению, — оказание ситуационной помощи инвалидом, которые хотят получить эти услуги.

В новом законе закрепляется обязательство по выделению на всех парковках мест для стоянки ТС инвалидов, предусмотрено право пользоваться этими парковками бесплатно.

 
 
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Депутаты парламента в первом чтении приняли Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
 
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