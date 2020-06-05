Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чижовке благоустроили новый участок экотропы Зеленая инициатива ко Всемирному дню окружающей среды. В Чижовке около Минского зоопарка благоустроили новый участок экотропы длиной более полукилометра....

Зеленая инициатива ко Всемирному дню окружающей среды. В Чижовке около Минского зоопарка благоустроили новый участок экотропы длиной более полукилометра. Начинается маршрут с детских площадок и лабиринта-викторины. А вдоль экотропы созданы обзорные площадки с местами отдыха с видом на водохранилище, где поселились лебеди, утки и озерные чайки. Напомним, первый маршрут был благоустроен здесь летом 2018. В этом году будет открыта еще одна экотропа в Октябрьском районе столицы по улице Асаналиева. Ее протяженность - два километра.