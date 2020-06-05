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В Чижовке благоустроили новый участок экотропы

05.06.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зеленая инициатива ко Всемирному дню окружающей среды. В Чижовке около Минского зоопарка благоустроили новый участок экотропы  длиной более полукилометра. Начинается маршрут с детских площадок и лабиринта-викторины. А вдоль экотропы  созданы обзорные площадки с местами отдыха с видом на водохранилище, где поселились лебеди, утки и озерные чайки. Напомним, первый маршрут был благоустроен здесь летом 2018. В этом году будет открыта еще одна экотропа в Октябрьском районе столицы по улице Асаналиева. Ее протяженность - два километра. 

 
 
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Зеленая инициатива ко Всемирному дню окружающей среды. В Чижовке около Минского зоопарка благоустроили новый участок экотропы  длиной более полукилометра....
 
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