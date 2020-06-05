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А1 испытала мобильный гейминг в тестовой сети 5G SA
05.06.2020 19:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске состоялся первый киберспортивный матч по мобильным играм в тестовой сети 5G SA. Возможности и преимущества новинки испытали три команды геймеров. В поединках по мобильным версиям популярных многопользовательских онлайн-игр автошахматы, стратегии в реальном времени победа зависит от долей секунды. Поэтому скорость передачи данных и время отклика сети имеют критически важное значение.
Наталья Сафонова, начальник отдела развития медиаплатформ и собственного контента А1: "Мобильный гейминг - одно из наиболее быстро растущих направлений всей игровой индустрии в мире. 5G открывает абсолютно новые возможности для игроков. Это и дополненная реальность, и виртуальная реальность, и облачный гейминг".
Алексей Карницкий, начальник отдела планирования радиосети А1: "Ключевая особенность сети 5G - это сверхбыстрая передача данных, минимальное время отклика сети, а также тысячи устройств, которые могут подключаться в сети".
Тестовая 5G - сеть А1 работает без привязки к инфраструктуре сетей 4G - LTE, она полностью автономна. И хотя такой подход требует от оператора значительных временных и финансовых затрат, на начальном этапе он позволит сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта.
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В Минске состоялся первый киберспортивный матч по мобильным играм в тестовой сети 5G SA. Возможности и преимущества новинки испытали три команды геймеров. В...
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