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А1 испытала мобильный гейминг в тестовой сети 5G SA

05.06.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске состоялся первый киберспортивный матч  по мобильным играм в тестовой сети 5G SA. Возможности и преимущества новинки  испытали три команды геймеров. В поединках по мобильным версиям популярных многопользовательских онлайн-игр автошахматы, стратегии в реальном времени победа зависит от долей секунды. Поэтому  скорость передачи данных и время отклика сети  имеют критически важное значение.

Наталья Сафонова, начальник отдела развития медиаплатформ и собственного контента А1: "Мобильный гейминг - одно из наиболее быстро растущих направлений всей игровой индустрии в мире. 5G открывает абсолютно новые возможности для игроков. Это и дополненная реальность, и виртуальная реальность, и облачный гейминг".
Алексей Карницкий,  начальник отдела планирования радиосети А1: "Ключевая особенность сети 5G - это сверхбыстрая передача данных, минимальное время отклика сети, а также тысячи устройств, которые могут подключаться в сети".

Тестовая 5G - сеть А1  работает без привязки к инфраструктуре сетей 4G - LTE, она полностью автономна. И хотя такой подход требует от оператора значительных временных и финансовых затрат, на начальном этапе  он позволит сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью  с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялся первый киберспортивный матч  по мобильным играм в тестовой сети 5G SA. Возможности и преимущества новинки  испытали три команды геймеров. В...
 
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