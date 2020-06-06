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У жителя Бреста украли из сейфа налички на 33 тысячи долларов
06.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте мужчина подозревается в краже денег из сейфа знакомого, сообщает
Днем 5 июня 49-летний брестчанин заявил в милицию о том, что из его домашнего сейфа пропали 29 тысяч долларов и 10 тысяч рублей.
Выяснилось, что накануне потерпевший выпивал с 29-летним знакомым. Перед тем, как уйти, гость достал ключ от сейфа хозяина квартиры и забрал из хранилища деньги.
Подозреваемый задержан, похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
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Подозреваемый задержан.
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