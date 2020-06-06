Гарантия поступления и трудоустройства

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Для выпускников школ пришла пора принимать окончательное решение по выбору дальнейшего пути. Еще чуть-чуть и предметы, выбранные для прохождения централизованного тестирования, сузят профессиональные перспективы до одного направления. Многие уже определились и давно работают над профильными предметами. Кто-то в процессе этой углубленности начал сомневаться в собственных силах, кто-то до сих пор не понял, на чем сделать акцент.

Для таких молодых людей государственные структуры предлагают своеобразную подушку безопасности — целевое направление. Так, главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Игорь Даниленко сообщил, что в этой вступительной кампании наш район может направить на целевое обучение 19 юношей и девушек.

— Целевые направления мы даем для получения образования по специальности агрономия, зоотехния, ветеринарная медицина техническое обеспечение сельхозпроизводства. И впервые за многие годы предлагается направление на специальность финансы АПК, — рассказал Игорь Андреевич.

Целевое направление — это не только возможность получить высшее образование по выбранной специальности в БГСХА или ВГАВМ, пройти первую ступень профобразования в «Аграрном колледже» этого учреждения образования, но и гарантия трудоустройства. Ведь при оформлении направления заключается договор с конкретным предприятием, где молодой специалист будет работать после получения диплома.

Игорь Даниленко отметил, что в случае, если два абитуриента имеют одинаковое количество баллов по необходимым предметам, то приоритет зачисления будет у того, кто поступает по целевому направлению.

—Многих пугает то, что это направление обязывает отрабатывать молодого специалиста после окончания вуза 5 лет, а после ссуза — 3 года. Но практика показывает, что ребята за это время набираются опыта, пересматривают какие-то первоначальные требования, предъявля­емые к жизни, и остаются работать и дальше.

Поэтому, пока есть время и выбор, обращайтесь в управ­ление по сельскому хозяйству и продоволь­ствию по телефону 4-18-96 или в кабинет №13 на первом этаже здания Дубровенского райисполкома. Каждый вопрос будем решать индивидуально, объяснять и, если надо, помогать, — заверил И.А.Даниленко.

Елена КОРСАКОВА