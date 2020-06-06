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О работах по благоустройству в г.п. Городея

06.06.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В апреле в нашем районе проходил месячник по наведению порядка на земле. В предыдущих выпусках «НН» мы давали слово председателям сельских Советов депутатов, которые рассказывали о работах по благоустройству, проводившихся на их территориях во время месячника и не только.

О том, что сделано в плане наведения чистоты и порядка в г.п. Городея, рассказывает председатель Городейского поселкового

Совета депутатов Владимир Равбецкий:

О работах по благоустройству в г.п. Городея

— В этом году погода позволяла следить за порядком на земле практически беспрерывно — с января по май у нас было убрано около 10 га территории. Во время республиканского субботника мы навели порядок на 1,3 га территории в г.п. Городея и на 0,3 га — на Городейском кладбище. Убрано 0,8 га в лесных массивах, 0,5 га — в местах массового отдыха. Ликвидировано три несанкционированные свалки на кладбище. Отмечу, что на территории кладбища есть три специально оборудованные и обозначенные указателями контейнерные площадки, но некоторые несознательные граждане, убирая могилы своих родных и близких, выбрасывают мусор в неположенных местах, невзирая на то, что такие действия наказываются штрафом.

Силами работников посисполкома и Городейского участка ЖКХ высажено 190 деревьев и кустарников в зоне отдыха «Тихая заводь», в лесопарке, в сквере около костела, в сквере возле детской площадки по улице Патриотов. 

В мае прошло окашивание мест общего пользования: детской площадки, могилы Неизвестного солдата по улице Садовой, Братской могилы по улице Шоссейной, еврейского кладбища по улице Льнозаводской, мемориала жертвам холокоста, улиц Строителей, Гагарина, Красногорской, Вокзальной, капитана Шимко и Терешковой, Белорусской, Шоссейной, Крупской и переулка Комарова, сквера возле костела, улицы Мирской, территории возле мини-рынка.

В работах по благоустройству с лучшей стороны себя показал дворник посисполкома Сергей Козел, рабочие зеленого строительства Городейского участка Несвижского ЖКХ  Сергей Евстафьев и Николай Шаферов.

Также в мае было снесено здание бывшего общежития льнозавода по ул. Шоссейной. Для проведения этой работы финансовую помощь и помощь в выделении транспорта оказали филиал «Льносемена» ОАО «Минобллен», ЗАО «Облрапсагросервис»,  Городейское хлебоприемное предприятие. Освободившееся место планируется использовать для жилой застройки.

Если говорить о работах, проведенных именно в рамках месячника, то в это время была проведена штукатурка, грунтовка и покраска сооружений на  Братской могиле, там же — металлической ограды и тротуарного борта, проделана выборочная вырезка сухого кустарника, верхушечная обрезка дуба и акации, очистка тротуарной плитки, покраска тротуарного борта в местах, где это было особенно необходимо, окашивание сухой растительности на прилегающих к жилым домам участках по улицам Мирской, 17 Сентября, Кирова, вырезка сухих и поваленных деревьев в пойме реки Городейки, вырезка сухих деревьев по ул. Белорусской, удаление древесно-кустарниковой и окашивание сухой растительности на въезде в г.п. Городея со стороны д. Студенки, на огородах возле больницы и возле дома № 1 по ул. Терешковой, побелка деревьев на территории зоны отдыха «Тихая заводь», посадка саженцев лип в лесопарке, очистка тротуарной дорожки от земли, песка и травы по улице Красногорской.

В целом же с начала года в результате работ по благоустройству 0,8 га земель было вовлечено в сельхозоборот ОАО «Городея», 0,3 га — ГП «ЭБ Свекловичная».

Очень большую помощь в решении вопросов по благоустройству нам оказывают предприятия, находящиеся на территории поселкового совета. Это ОАО «Городейский сахарный комбинат», ЗАО «Облрапсагросервис»,  Городейское хлебоприемное предприятие, филиал «Льносемена» ОАО «Минобллен». Надеюсь, что наше сотрудничество и в будущем будет активным и плодотворным на благо нашего родного поселка и его жителей.

«НН».   


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В апреле в нашем районе проходил месячник по наведению порядка на земле. В предыдущих выпусках «НН» мы давали слово председателям
 
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