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Куриное филе с фасолью
06.06.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Куриное филе - довольно сухое мясо. Если посолить его в конце приготовления, это поможет сохранить соки внутри мяса, и оно будет мягче, сочнее.
К мясу на сковороду выливаем консервированную фасоль вместе с соусом. Также добавляем соль, перец, сахар по вкусу. И немного кетчупа или томатного соуса.
Во времена Древнего Рима бобовые считались пищей богов. Даже после обработки фасоль сохраняет все свои полезные свойства, которые помогают улучшить здоровье.
Перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения и уменьшаем нагрев. Тушим буквально 5 минут - важно, чтобы курица не перетомилась. Подаем наше белковое блюдо, посыпав свежей зеленью.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 2 куриных филе, полбанки фасоли в томатном соусе, пару ложек кетчупа или томатного соуса, чайную ложку сахара, растительное масло, зелень. ...
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