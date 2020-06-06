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Куриное филе с фасолью

06.06.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 2 куриных филе,
  • полбанки фасоли в томатном соусе,
  • пару ложек кетчупа или томатного соуса,
  • чайную ложку сахара,
  • растительное масло,
  • зелень.
Куриное филе режем на полоски. Обжариваем на растительном масле до готовности. В конце жарки солим и перчим по вкусу. 

Куриное филе - довольно сухое мясо. Если посолить его в конце приготовления, это поможет сохранить соки внутри мяса, и оно будет мягче, сочнее. 

К мясу на сковороду выливаем консервированную фасоль вместе с соусом. Также добавляем соль, перец, сахар по вкусу. И немного кетчупа или томатного соуса. 

Во времена Древнего Рима бобовые считались пищей богов. Даже после обработки фасоль сохраняет все свои полезные свойства, которые помогают улучшить здоровье. 

Перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения и уменьшаем нагрев. Тушим буквально 5 минут - важно, чтобы курица не перетомилась. Подаем наше белковое блюдо, посыпав свежей зеленью. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  2 куриных филе, полбанки фасоли в томатном соусе, пару ложек кетчупа или томатного соуса, чайную ложку сахара, растительное масло, зелень. ...
 
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