Источник материала: БT

2 куриных филе,

полбанки фасоли в томатном соусе,

пару ложек кетчупа или томатного соуса,

чайную ложку сахара,

растительное масло,

зелень.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Куриное филе с фасолью Возьмем: 2 куриных филе, полбанки фасоли в томатном соусе, пару ложек кетчупа или томатного соуса, чайную ложку сахара, растительное масло, зелень. ...

Возьмем:Куриное филе режем на полоски. Обжариваем на растительном масле до готовности. В конце жарки солим и перчим по вкусу.К мясу на сковороду выливаем консервированную фасоль вместе с соусом. Также добавляем соль, перец, сахар по вкусу. И немного кетчупа или томатного соуса.Перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения и уменьшаем нагрев. Тушим буквально 5 минут - важно, чтобы курица не перетомилась. Подаем наше белковое блюдо, посыпав свежей зеленью.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.