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В Могилеве пропала 36-летняя женщина. Она ушла из дома 1 июня

06.06.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанка Ольга Шибеко ушла из дома 1 июня. О поисках женщины сообщает ПСО «Симуран».


Ольга Шибеко проживает в Могилеве по улице Королева. Первого июня женщина ушла из дома и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

Всех, кто располагает о не хоть какой-то информацией просят сообщить в ПСО «Симуран»: +375(29)222−10−19. Или в милицию по телефону 102.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ольга Шибеко проживает в Могилеве по улице Королева. Первого июня женщина ушла из дома и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.
 
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