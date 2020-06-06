В Могилеве пропала 36-летняя женщина. Она ушла из дома 1 июня

Источник материала: Tut.by

Могилевчанка Ольга Шибеко ушла из дома 1 июня. О поисках женщины сообщает ПСО «Симуран».





Ольга Шибеко проживает в Могилеве по улице Королева. Первого июня женщина ушла из дома и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

Всех, кто располагает о не хоть какой-то информацией просят сообщить в ПСО «Симуран»: +375(29)222−10−19. Или в милицию по телефону 102.