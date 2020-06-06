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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как продлить жизнь сирени в вазе Ах! Какие неповторимые изысканные краски! Какой чарующий сладкий аромат! Вот это роскошь. Как жаль, что сезон сирени так быстро проходит, а пышные ветки с мелкими...

Ах! Какие неповторимые изысканные краски! Какой чарующий сладкий аромат! Вот это роскошь. Как жаль, что сезон сирени так быстро проходит, а пышные ветки с мелкими цветочками так быстро увядают в вазе. Неужели ничего нельзя с этим поделать? В интернете утверждают, что можно! А мы сегодня проверим.Продлить жизнь сирени попытаются1. Совет первый. Удаляем листья, чтобы цветущая ветка не тратила на них силы. И острым ножом делаем косой срез максимальной площади. Не помешают и дополнительные надрезы на коре. Таким образом, веточке белой сирени будет проще "пить".2. Для второй ветки будем создавать оптимальные условия влажности при помощи пульверизатора. Обрызгиваем сирень дважды в сутки: утром и вечером.3. Сирень номер 3 будем подкармливать лимонной кислотой. Для создания питательного раствора на литр воды понадобится буквально щепотка порошка на кончике чайной ложки. Цветочки, кушайте на здоровье!4. А, может быть, сирени больше придется по вкусу марганцовка? На литр воды понадобится столовая ложка слабо-розового раствора перманганата калия.Итак, все готово. Надеюсь, после этих манипуляций сирень будет еще долго радовать меня своим видом и ароматом. Время рассудит все лайфхаки. Прошло 4 дня.1. Косой срез не очень-то помог белой сирени. К сожалению, испытуемая засохла буквально через сутки.2. Веточка, регулярно принимавшая душ из распылителя, продержалась дольше - 3 дня. Совет работает.3. Лимонная кислота показала лучший результат и приятно удивила меня. Сирень благоухает уже четверо суток и все еще в товарном виде.4. А вот марганцовка никакого эффекта не дала. Как и в обычной воде, ветка сирени завяла через день.