|
Жители Земли в ночь на субботу наблюдали "клубничную" Луну
06.06.2020 11:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо многовековой традиции так называют июньские лунные затмения. Они полутеневые, почти незаметные: лунный диск слегка окрашивается в красноватый цвет. Специалисты говорят, что минувшей ночью открылся коридор затмений. Впереди ряд астрономических событий. Среди них еще одно лунное затмение. Оно произойдет через месяц, 5 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По многовековой традиции так называют июньские лунные затмения. Они полутеневые, почти незаметные: лунный диск слегка окрашивается в красноватый цвет....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)