Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрономами обнаружена планета - двойник Земли Похожесть, в частности, обусловлена ее размером. Система открытой экзопланеты зеркально отображает Землю и Солнце, поскольку ее орбита также вращается вокруг...

Похожесть, в частности, обусловлена ее размером. Система открытой экзопланеты зеркально отображает Землю и Солнце, поскольку ее орбита также вращается вокруг звезды, напоминающей наше светило. Эта невероятно редкая комбинация делает небесное тело одним из самых лучших кандидатов на роль обитаемого мира. Ученые полагают, что открытая планета является родной из ряда планет, вращающихся вокруг звезды Кеплер-160. Звезда удалена от центра нашей галактики на 3 тысячи световых лет.