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06.06.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВажный момент в политической и экономической жизни страны. Президент Беларуси на неделе назначил новый состав правительства. О кадровых решениях Главы государства, о людях, которым предстоит принимать ответственные решения, влияющие на жизнь белорусского народа - подробно завтра вечером в
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Важный момент в политической и экономической жизни страны. Президент Беларуси на неделе назначил новый состав правительства. О кадровых решениях Главы...
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