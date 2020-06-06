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Лукашенко о Могилеве своей юности: Все было загажено, заросло
06.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время посещения Свято-Никольского женского монастыря
— Спасибо, что вы пришли. Не загоняли специально вас сюда? А то завтра опять в этих, знаете где, опять напишут, что все не так. Пускай пишут. Мы же должны были с вами как земляками встретиться, — сказал Лукашенко (цитата из репортажа телеканала
Верующие поблагодарили президента за то, что во время пандемии он не закрыл храмы.
Как
— Мы очень часто тут бывали, хотя учился я далеко, но жил рядом, на Ленина. Меня интересовал Днепр, помню, первый раз, когда я один пошел смотреть на Днепр… Но не смог к нему подойти, все было загажено, заросло. Я сельский человек, где всего этого хватало, думал, боже мой, неужели в Могилеве, городе областном, такое может быть?! — поделился воспоминаниями президент.
Он пообещал рассказать после выборов про все, что у него было на Подниколье. И заверил, что благоустройство территории после выборов доведут до конца, чтобы жителям было где гулять с детишками, потому что это «уникальное и святое место».
Президенту в храме подарили икону Божией Матери Могилево-Братская с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.
Лукашенко также рассказали об обители, ее развитии. В частности, продемонстрировали восстановленный иконостас. «Это действительно чудо. В первый раз вижу такой иконостас. Это можно сравнить с питерскими храмами», — сказал президент.
Жительница города Мария подарила президенту картину, которую нарисовала пятнадцать лет назад. На ней изображены два ангела.
«Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам вернется сторицей», — поблагодарил людей еще раз президент.
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