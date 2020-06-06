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Лукашенко о Могилеве своей юности: Все было загажено, заросло

06.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время посещения Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве Александр Лукашенко зажег свечи в троицкую родительскую субботу. Как сообщает пресс-служба президента, у храма главу государства ждали не только прихожане, но и жители города.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Спасибо, что вы пришли. Не загоняли специально вас сюда? А то завтра опять в этих, знаете где, опять напишут, что все не так. Пускай пишут. Мы же должны были с вами как земляками встретиться, — сказал Лукашенко (цитата из репортажа телеканала СТВ).

Верующие поблагодарили президента за то, что во время пандемии он не закрыл храмы.

Как пишет «Звязда», могилевчанка Наталья, мать пятерых детей, так душевно рассказала о своем городе, своей семье и вере, что вызвала слезы у председателя Совета Республики Натальи Кочановой. На это обратил внимание президент. Могилевчанка же поинтересовалась, какие воспоминания у президента связаны с Могилевом.

— Мы очень часто тут бывали, хотя учился я далеко, но жил рядом, на Ленина. Меня интересовал Днепр, помню, первый раз, когда я один пошел смотреть на Днепр… Но не смог к нему подойти, все было загажено, заросло. Я сельский человек, где всего этого хватало, думал, боже мой, неужели в Могилеве, городе областном, такое может быть?! — поделился воспоминаниями президент.

Он пообещал рассказать после выборов про все, что у него было на Подниколье. И заверил, что благоустройство территории после выборов доведут до конца, чтобы жителям было где гулять с детишками, потому что это «уникальное и святое место».

Президенту в храме подарили икону Божией Матери Могилево-Братская с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.

Лукашенко также рассказали об обители, ее развитии. В частности, продемонстрировали восстановленный иконостас. «Это действительно чудо. В первый раз вижу такой иконостас. Это можно сравнить с питерскими храмами», — сказал президент.

Жительница города Мария подарила президенту картину, которую нарисовала пятнадцать лет назад. На ней изображены два ангела.

«Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам вернется сторицей», — поблагодарил людей еще раз президент.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевчанка Наталья, мать пятерых детей, так душевно рассказала о своем городе, своей семье и вере, что вызвала слезы у председателя Совета Республики Натальи...
 
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