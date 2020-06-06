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В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать кролиководство

06.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Высокая рентабельность и востребованный диетический продукт. В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать незаслуженно забытую отрасль - кролиководство. Начинали с 50 голов, сегодня на ферме содержится около трех тысяч зверьков. Для аграриев ушастые стали дополнительной постоянной прибылью. Поэтому в планах только расширение производства. 

Подробности в репортаже Юрия Корнеловича (видео).

 
 
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Высокая рентабельность и востребованный диетический продукт. В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать незаслуженно забытую отрасль -...
 
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