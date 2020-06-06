|
В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать кролиководство
06.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВысокая рентабельность и востребованный диетический продукт. В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать незаслуженно забытую отрасль - кролиководство. Начинали с 50 голов, сегодня на ферме содержится около трех тысяч зверьков. Для аграриев ушастые стали дополнительной постоянной прибылью. Поэтому в планах только расширение производства.
Подробности в репортаже Юрия Корнеловича (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокая рентабельность и востребованный диетический продукт. В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать незаслуженно забытую отрасль -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)