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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать кролиководство Высокая рентабельность и востребованный диетический продукт. В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать незаслуженно забытую отрасль -...

Высокая рентабельность и востребованный диетический продукт. В одном из хозяйств Гродненской области решили развивать незаслуженно забытую отрасль - кролиководство. Начинали с 50 голов, сегодня на ферме содержится около трех тысяч зверьков. Для аграриев ушастые стали дополнительной постоянной прибылью. Поэтому в планах только расширение производства.Подробности в репортаже(видео).