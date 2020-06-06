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Новая школа искусств откроется в городском поселке Ушачи

06.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это позволит проводить занятия в комфортном условиях, организовывать концерты, приглашать на выступления зрителей. Появится возможность лучше готовиться к конкурсам. Кстати, каждый учебный год дети привозят в райцентр дипломы с областных и республиканских соревнований. Марина Романовская расскажет подробнее (видео). 

 
 
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Это позволит проводить занятия в комфортном условиях, организовывать концерты, приглашать на выступления зрителей. Появится возможность лучше готовиться к...
 
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