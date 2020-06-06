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Областная детская больница в Гомеле выхаживает младенцев с экстремально низкой массой тела
06.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПричем специалисты совмещают современные технологии реабилитации с не совсем традиционными медицинскими методами. Среди наиболее эффективных - музыкотерапия и метод кенгуру. Благодаря им маленькие пациенты приходят в норму намного быстрее. У них улучшается аппетит, обмен веществ, сердечный ритм, дыхание и другие показатели. О нестандартном подходе к реабилитации детей - репортаж Анны Ковалевой (видео).
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Причем специалисты совмещают современные технологии реабилитации с не совсем традиционными медицинскими методами. Среди наиболее эффективных - музыкотерапия и...
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