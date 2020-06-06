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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Областная детская больница в Гомеле выхаживает младенцев с экстремально низкой массой тела Причем специалисты совмещают современные технологии реабилитации с не совсем традиционными медицинскими методами. Среди наиболее эффективных - музыкотерапия и...

Причем специалисты совмещают современные технологии реабилитации с не совсем традиционными медицинскими методами. Среди наиболее эффективных - музыкотерапия и метод кенгуру. Благодаря им маленькие пациенты приходят в норму намного быстрее. У них улучшается аппетит, обмен веществ, сердечный ритм, дыхание и другие показатели. О нестандартном подходе к реабилитации детей - репортаж(видео).