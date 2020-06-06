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Областная детская больница в Гомеле выхаживает младенцев с экстремально низкой массой тела

06.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Причем специалисты совмещают современные технологии реабилитации с не совсем традиционными медицинскими методами. Среди наиболее эффективных - музыкотерапия и метод кенгуру. Благодаря им маленькие пациенты приходят в норму намного быстрее. У них улучшается аппетит, обмен веществ, сердечный ритм, дыхание и другие показатели.  О нестандартном подходе к реабилитации детей - репортаж Анны Ковалевой (видео). 
 
 
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Причем специалисты совмещают современные технологии реабилитации с не совсем традиционными медицинскими методами. Среди наиболее эффективных - музыкотерапия и...
 
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